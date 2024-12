Entrevista a Jaime Mayor Oreja: "La teoría de Darwin está cada vez menos sostenida en la ciencia"

"Tendría que haber dado más la batalla cultural cuando estuve en el Gobierno" (...) "La ideología woke también se ha instalado en los partidos conservadores" (...) P: "-¿Ha abrazado las teorías creacionistas?" R: "-Nunca he escondido mi fe. La fe no hay que imponerla, pero tampoco ocultarla. Yo creo en Dios, creo en Dios creador y no impongo esa idea en los demás. En el libro 'Dios, la ciencia, las pruebas' de Oliver Bonnassies y Michel-Yves Bolloré se expresa que el relato de la evolución está perdiendo ante la verdad de la creación."