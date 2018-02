La entrevista de Forocoches a Juan Carlos Monedero

El politólogo, profesor de Universidad y fundador Podemos, Juan Carlos Monedero, se ha atrevido a someterse a las preguntas de los usuarios de Forocoches. El formato elegido son los conocidos "AMA" (Ask Me Anything), una forma de entrevista popularizada en Internet a través de Reddit, donde políticos o personajes famosos responden las preguntas de los usuarios de un determinado foro o comunidad.