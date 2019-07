Ensayos Sobre Masculinidad [Ebook Descarga Gratis]

¿Qué es la masculinidad? Me aventuro a decir que, lo más probable, es que no tengas una definición clara de lo que es. Al menos, en mi caso, yo no la tenía... Y ahora, luego de varios meses de lectura, reflexión y escritura, ¡Ya tengo una definición! En este ensayo de 10 artículos te cuento qué es para mí la masculinidad, su cualidades, lo que la define y mucho más. También te dejo un enlace en la introducción de los artículos para que descarges el ensayo completo en formato .pdf, .epub y/o .mobi, por supuesto totalmente GRATIS.