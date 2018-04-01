Ensayo de la Guerra Civil en Asturias

En la madrugada del 5 de octubre de 1934, conocida la inclusión de tres ministros de la CEDA de Gil Robles en el gobierno republicano de Lerroux, se desencadena la huelga revolucionaria en las zonas industriales del centro de la región asturiana. Durante quince días, la insurrección nacida en el clima de creciente radicalización política que daría al traste con la II República se convertiría en el prólogo de la Guerra Civil Española. La crisis del sistema político de la Restauración Borbónica sólo permitió un último intento de supervivencia en