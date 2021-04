[ENG] Twitter banea a las cuentas falsas que fingían ser trabajadores de Amazon enviando mensajes anti-sindicatos

"Los sindicatos son útiles en empresas que no dan buen salario y beneficios, como sí hace Amazon. Aquí no los necesitamos". Esto tuiteaba una cuenta creada hace un mes y cuya foto de perfil estaba generada por ordenador. Otra cuenta con nombre similar, y también con una foto artificial, decía "me estoy empezando a preocupar por el exceso de infecciones del tracto urinario en este país, viendo la frecuencia con la que muchos necesitáis ir al baño". Éstas y otras cuentas han sido eliminadas por violar los términos de usuario de Twitter.