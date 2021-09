[ENG] Las cámaras con IA de Amazon están castigando a los conductores por errores que no han cometido

“Cada vez que necesito girar a la derecha, sucede siempre. Un coche me interrumpe para entrar en mi carril, y la cámara, con esta voz robótica y oscura, distópica, me grita". Derek, que pidió permanecer en el anonimato porque temía represalias de Amazon, le dijo a Motherboard: "es tan desconcertante. Es molesto, yo no he hecho nada". En febrero, Amazon anunció que instalaría cámaras fabricadas por la startup de tecnología de inteligencia artificial Netradyne en sus camionetas de reparto de la marca Amazon como una "innovación".