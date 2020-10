Se enfrenta a cárcel por coaccionar a la profesora de su hija: "No permito que vaya a charlas de mujeres"

La Fiscalía Provincial de Valencia pide una pena de un año y tres meses de cárcel para un hombre acusado de coaccionar a la profesora de su hija: "Te has pasado por la cara mi autorización, donde no te permito que mi hija vaya a charlas de mujeres, porque no cree en la violencia de hombre a mujer". El acusado se enfrenta a un delito cometido contra el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y a un delito de coacciones leves.