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Si encuentras un polluelo en el suelo no lo cojas. Esto es lo que hay que hacer según la Sociedad Española de Ornitología

Si encuentras un polluelo en el suelo no lo cojas. Esto es lo que hay que hacer según la Sociedad Española de Ornitología

Lo primero en lo que debes fijarte es si el animal está completamente recubierto de plumas, en cuyo caso «es probable que su situación fuera del nido sea completamente normal, voluntaria, y no requiera ningún tipo de intervención por nuestra parte». Cuando se da esta casuística, no hagas nada. Lo que estás viendo es un volantón, un ave que todavía está aprendiendo a volar y lo más seguro es que sus padres estén cerca ayudándole.

Otra posibilidad es la de que el ave que vemos en el suelo sea un ven

| etiquetas: polluelo , suelo , seo
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3 comentarios
7 3 0 K 152 aves
#1 capitan.meneito
"lo primero en lo que debes fijarte es si el animal está completamente recubierto de plumas, en cuyo caso, pa la cazuela."

"Otra posibilidad es la de que el ave que vemos en el suelo sea un vencejo.... En este caso, desde SEO BirdLife señalan cómo actuar: pa la cazuela."


"Con todo, en esta época también se puede dar el caso de encontrar una cría huérfana, caída del nido antes de tiempo..... En estos casos tienes dos opciones. Si ves el nido, pa la cazuela. Si no ves el nido cerca, pa la cazuela ."
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#2 Lusco2
#1 Si tienes gato doméstico usa la turbomix para aprovechar el polluelo completo sin desperdicio
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lonnegan #3 lonnegan
#1 La legislación está clara al respecto " ave que vuela, a la cazuela" En este caso no vuela...
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menéame