Encuentran en Alemania un puñal (pugio) y el cinturón de un legionario romano, el conjunto mejor conservado de Europa  

Los arqueólogos de la Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) realizaron dos extraordinarios hallazgos en la primavera de 2019 en el cementerio romano de la localidad de Haltern am See (Renania del Norte-Westfalia, Alemania): un puñal (pugio) con elaborada decoración que perteneció a un legionario romano y el cinturón de armas que la acompañaba. Se trata de un descubrimiento extremadamente raro: no existe en Europa ninguna otra combinación tan bien conservada de esta arma con vaina y el cinturón correspondiente.