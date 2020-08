Encubriendo a los responsables

Varios medios han lanzado titulares que vienen a decir que el Gobierno de España se escuda en no tener competencias para dejarle a las Comunidades Autónomas la vuelta al cole. Imaginemos que un medio acusara al presidente andaluz de escudarse en no tener competencia en Defensa para no mejorar las instalaciones militares situadas en la región que dirige. Sonaría a ridículo, porque lo es. No es exigible la responsabilidad a quien no le corresponde, y es vergonzoso no pedirle nada a quien sí le corresponde. Y eso es lo que está sucediendo.