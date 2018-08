Con más de 17.500 entradas que tratan de explicar todo lo relacionado con la "ciencia-ficción" de ayer y de hoy, "The Encyclopedia of Science Fiction" fue publicada originalmente en 1979 ganando el premio Hugo al mejor libro de "no ficción" en 1980 y 1994. En 2011 inició su migración al formato digital como recurso de origen público orientado a la objetividad. como Wikipedia y esta es su tercera edición -> www.sf-encyclopedia.com/