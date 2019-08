Encarnizamiento terapéutico: cuando la religión se esconde en la medicina para ensalzar el sufrimiento

La Iglesia ha declarado en varias ocasiones que, para ella, la retirada legal de sondas constituye una eutanasia. Que aquellos que compartan dichos dogmas sean libres de elegir reforzar su sufrimiento, pero que no obliguen a personas que no comparten estas creencias a seguirlas con el disfraz de una justificación médica que no existe. Para la medicina, el dolor innecesario no solo no tiene ningún valor, sino que se trata de evitar a toda costa.