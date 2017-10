Empresaurios, babosos y gurús: lo peor de internet no está en Twitter, sino en LinkedIn

Si crees que Twitter es el vertedero de todo lo criticable, es porque no tienes cuenta en LinkedIn (o la tienes pero no has entrado una sola vez en tu vida). Y Twitter todavía tiene un pase, porque está lleno de anónimos y es una red social personal; sin embargo, LinkedIn es una red social eminentemente profesional en la que, se supone, todo lo que compartas va dirigido a mejorar tu inmejorable perfil profesional.