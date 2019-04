Las empresas de ropa deportiva de España no responden emails

Después de publicar el artículo Marcas de ropa deportiva españolas, decidí contactar por email a todas las marcas mencionadas en el listado. Les hacía saber que el artículo estaba disponible, y les daba la oportunidad de que lo revisaran por si había algo incorrecto. Hablamos de cerca de 80 empresas en el listado, unas pocas (5 o 6), no tenían email disponible, o bien el formulario de contacto de su web no funcionaba. Exceptuando las marcas que ya conozco o con las que ya he tratado, del resto, solamente tres respondieron a mis correos.