¿Por qué las empresas se empeñan en prohibir que personalices tu escritorio?

Que no se pueden poner fotos… que no se pueden poner plantas… Esa tendencia empresarial a prohibir que la gente haga de su espacio de trabajo un lugar un poco más personal parece tener una -no necesariamente acertada- explicación. La idea proviene, en parte, de populares teorías de gestión empresarial que dicen que los escritorios limpios incrementan la atención y la productividad. Pero las investigaciones demuestran lo contrario.