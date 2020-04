La empresa publicitada por Ana Rosa no fabrica test: se dedica a las prendas de vestir y los electrodomésticos

El presidente del grupo catalán Grup Met, Francesc Maristany, ha entrado en directo en El Programa de Ana Rosa, y ahí ha afirmado que su empresa distribuye test del coronavirus, pero que el Gobierno no les ha llamado, a pesar de su ofrecimiento. Esta empresa distribuye PCR fabricados en Corea del Sur y en Singapur, motivo que no ha sido suficiente como para que la derecha no haya utilizado esta entrevista para criticar al Gobierno. El Partido Popular y varios de sus miembros han difundido la información y han criticado al Gobierno