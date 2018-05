Empresa de policía privada se expande por Reino Unido tras su éxito en Londres [eng]

Un cuerpo privado de policía se está expandiendo a nivel nacional tras el éxito obtenido en tres acaudaladas zonas de Londres. Por £100 a £200 al mes, el personal de 'My Local Bobby' se reune con la gente, tratan cualquier preocupación e investigan crímenes. Los'Bobbies' patrullan los vecindarios y permiten a las personas que pagan seguir su progreso en una iPad app. La empresa fue creada por dos ex agentes de la Policía Metropolitana. Aunque estos bobbies no son agentes policiales, hacen arrestos y reúnen pruebas para los procesos.