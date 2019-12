La empresa que da las IP en Europa explica por qué no estamos usando ya IPv6

En IPv4 todas las reservas de direcciones se han agotado. Primero ocurrió el agotamiento de direcciones nuevas, pero por suerte había reservas para ir supliendo las peticiones. Ahora, ha llegado el punto en el que no hay más direcciones nuevas y los solicitantes pasan a una lista de espera que ya está tardando varias semanas en dar direcciones. Todo esto se solucionaría con IPv6, el cual no estamos usando. Ahora, los encargados de dar las direcciones IP, el RIPE NCC,, explican por qué no estamos usando ya.