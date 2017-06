La empresa Arconic entregó a sabiendas paneles inflamables para Torre Grenfell

Seis correos electrónicos enviados por y a una gerente de ventas de Arconic Inc generaron dudas acerca de por qué la compañía suministró un revestimiento inflamable a un distribuidor para su instalación en la Torre Grenfell, pese a advertir públicamente de que los paneles tenían riesgo de incendio en edificios altos. Al ser preguntado acerca de estas comunicaciones, Arconic dijo que sabía que los paneles serían usados en la Torre Grenfell, pero que su papel no era decidir si cumplía o no con las regulaciones locales de edificación.