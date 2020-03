Emprender, escribir y construir sueños en tiempos de confinamiento

Existen infinidad de recursos para no desesperar en cuarentena. Por fin podemos dedicar tiempo a todas aquellas cosas que nos apasionan y que por falta de tiempo siempre dejábamos de lado y sin embargo, nos cuesta trabajo empezar. Emprender. ¿Yo sé hacer algo? ¡Claro que sí! Seguro hay miles de cosas que se te dan bien. En mi caso me apasiona escribir y la semana pasada dije ¿por qué no? ¡Echadle un vistazo, seguid la cuenta y me decís que tal! ¿Qué podríais hacer vosotros/as?