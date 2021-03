Emporcando

Media España (la de Mediaset: la otra media atiende solo a lo ruin y desesperada que se está poniendo esta vida) está mirando con morbo vicioso el lodazal de chismes y mierda del asunto Rocío Carrasco y las tormentas donde naufragaba esta pobre mujer como víctima de un piconavaja y chulito con cátedra en todos los platós y cuchés de los que ha estado viviendo del cuento de contar lo que le conviene a la industria de las cuentas... y a su propia bragueta. De Podemos a Vox no hay mujer ni alma sensible que viendo este espectáculo no se impactara