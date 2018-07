Empleo: de dónde salen los millones de horas extra gratis: la guerra cruel contra los españoles

¿Cuánto daño está haciendo a la sociedad española y a las familias? ¿Por qué ha de asumir el trabajador los problemas de las empresas?- Una hora extra sin remunerar es un robo del empresario al trabajador, consentido por el Estado gracias a su pasividad. Un Estado cuya Hacienda Pública también sale estafada. Es la lógica detrás de esta aceptación."bueno, por quedarte un poco más un día no pasa nada". parece implícito que muchas empresas no serían viables si si sus trabajadores no arrimasen el hombro y aceptasen trabajar gratis.