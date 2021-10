Las empleadas de hogar pronto tendrán derecho a “paro”.

No solo al paro (prestación contributiva por desempleo) sino también al resto de prestaciones de la SS a las que actualmente no tienen derecho. Recordemos que los derechos de las empleadas del hogar son muy inferiores a los derechos de otros trabajadores. No solo inferiores a los derechos de los trabajadores de otras funciones sino que también son inferiores a los derechos de las trabajadoras que hacen las mismas funciones pero en una empresa en vez de en un hogar familiar.¿Por qué? Pues porque al poder legislativo español le salió de ahí.