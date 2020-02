Emmanuel Macron, contra el "separatismo islamista"

"En la República no se puede aceptar que alguien rehúse dar la mano a una mujer porque es mujer; no se puede rehusar ser curado o educado por alguien; no se puede aceptar la desescolarización; no se puede exigir certificados de virginidad para casarse; no se debe aceptar nunca que las leyes de la religión sean superiores a las de la República. Tan simple como eso". Después de la teórica, que aún no tiene bien rodada, se aplicarán las primeras medidas.