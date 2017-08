"Eludir la hipocresía de Francia": por qué el rol de primera dama de Brigitte Macron está en discusión

"No existe ninguna razón por la cual la esposa del jefe de Estado deba obtener un presupuesto de los fondos públicos", escribe Thierry Paul Valette, activista y artista francés. Valette es el creador de una petición, que han firmado más de 270.000 personas en internet en dos semanas, para que Brigitte Macron, la esposa del nuevo mandatario francés, no tenga una posición oficial como primera dama. La Constitución francesa no otorga ningún estatus oficial a la esposa (o esposo) del presidente