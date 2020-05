Es de sobra conocido que Elon Musk no es un tipo discreto. Con él no va ese perfil que mantienen otros multimillonarios de fama mundial. No hablamos solo de la atención y titulares que recibe por las innovaciones de las empresas que creó y lidera como son Tesla, SpaceX o el proyecto HyperLoop. El empresario, nacido en Sudáfrica pero de nacionalidad estadounidense y canadiense, ha vuelto a mostrar su cara más polémica durante la crisis del coronavirus.