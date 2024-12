Elon Musk de repente se da cuenta de que no tiene ni idea de cómo gobernar. Y está intentando dar marcha atrás en sus demandas anteriores de cerrar el gobierno [EN]

Musk realmente espera que no recuerdes cuando aplaudía el cierre del gobierno… hace menos de 48 horas. El escándalo de Musk y la petición de último minuto de Trump de elevar el techo de la deuda hicieron que el presidente de la Cámara de Representantes se apresurara a armar un proyecto de ley. La rabieta de Musk le había dado exactamente lo que quería: un cierre gubernamental inminente. Lástima que eso no fuera lo que el presidente electo, no el multimillonario no electo, esperaba. Ahora la única esperanza de Musk es culpar a los demócratas.