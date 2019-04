Elon Musk dice que en 2020 conoceremos su servicio de taxis autónomos compartidos que arrancará con un millón de coches

Durante los últimos minutos de evento de más de tres horas dedicado al "Día de la Autonomía de Tesla", Elon Musk subió al escenario y dijo: "me siento muy confiado al predecir que habrá robotaxis autónomos de Tesla el próximo año, aunque no en todas las jurisdicciones porque no tendremos aprobación regulatoria en todas partes". Lo más sorprendente de todo es que aseguró que veríamos sus primeras implementaciones durante el verano de 2020 y con un millón de coches Tesla completamente autónomos.