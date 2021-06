Elogio del Orgullo

El Orgullo LGTBI es una estrategia de supervivencia y de resiliencia. Es el mecanismo que empleamos esas personas a las que la sociedad ha despreciado y enseñado a autodespreciarse. Aquellas a las que se nos ha dicho desde siempre, desde antes de poder nombrar, tú no perteneces a nuestro club privado, estás fuera de lugar, y no existe ningún otro lugar. Hemos pasado tanta, tanta vergüenza, que sin el Orgullo no habríamos sido capaces de vencerla, de doblegarla. Es nuestro mecanismo personal de superación.