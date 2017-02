Ellos tienen la culpa y nosotros la mala fama

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Los programas privativos generan incompatibilidad de formatos, pero las críticas se la llevan siempre los programas libres. ¡No es justo! Es algo matemático. En cada taller sobre Software Libre siempre alguien hace el mismo comentario: “Yo he usado el 'word libre’ pero no es compatible con el 'word’ de mis amigos. No sirve, les envío un archivo y no lo ven bien, las tablas salen desconfiguradas”.