Eliud Kipchoge pulveriza el récord del mundo de maratón

Todo estaba preparado esta mañana de domingo para que Eliud Kipchoge luchase por bajar de 2:02:57. El keniata, el mejor maratoniano de la historia según The New York Times, no ha decepcionado. 2:01:40, más de un minuto de ventaja sobre la anterior marca, los 2:02:57 que, también en Berlín, estableciese Dennis Kimetto en 2014.