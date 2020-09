Elena Díaz corre el Campeonato de España de 10 km marcha con mascarilla: "Fue por protección y reivindicación"

Elena Díaz ha sido una de las protagonistas de la carrera de 10.000 metros marcha del Campeonato de España. No por su actuación, con una novena plaza que no fue la mejor de sus posiciones, si no por haber corrido con mascarilla, algo prácticamente inédito en el deporte profesional. "Entreno con ella y también prefería competir con protección porque al final no sabes si puedes ser portadora de la enfermedad asintomática y no quería poner en peligro a mis compañeras", explicaba.