Elena Biurrun, alcaldesa de Torrelodones: "Si fuera miedosa, me habría ido de aquí hace mucho tiempo"

Entrevista con Elena Biurrun, esta frase resume el relato de valentía de unos vecinos que hace doce años decidieron enfrentarse al poder viejo, omnímodo y peligroso que gobernaba en su pueblo desde Franco. "¿Angel Viñas pudo actuar solo como alegó el PP?" "No, en absoluto. Él cuando me dice lo que me dice no me habla del PP de Torrelodones, me habla del PP de Madrid, todo el tiempo". "Si la justicia no ve caso, será que mi nivel de moral y de ética es uno y el de la legalidad es otro"