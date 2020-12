Y el elefante devoró a Felipe VI

¿Quién dijo que no se puede ignorar a un elefante en una habitación como metáfora de que hay asuntos espinosos que conviene afrontar aunque uno no se atreva y finja que no existen? Se puede. Lo ha hecho Felipe VI. El rey sabe que el problema de la monarquía española no se llama Pablo Iglesias, sino Juan Carlos I. Es consciente de que no ha habido mayor campaña de desprestigio contra la institución que el comportamiento obsceno y deshonesto de su padre, del que aprendió además muy pronto su cuñado, hoy en la cárcel.