1 meneos 14 clics

usuarios: 1 anónimos: 0 negativos: 0 compartir:

tecnología karma: 10

Hoy hemos conocido de un nuevo estudio muestra que la movilidad eléctrica se terminará imponiendo durante la próxima década. El títular que nos traen McKinsey & Co. and Bloomberg New Energy Finance es que el 60% de los coches de las ciudades en 2030 tendrán motorizaciones eléctricas. Ahora bien, el panorama será algo más complejo de lo que se puede pensar.