Las 'elecciones' del franquismo que defiende Ortega Smith: así se votaba durante la dictadura

En el franquismo se celebraron diversos 'comicios', aunque estos no pueden ser considerados verdaderamente democráticos. Para Miguel Ángel del Arco Blanco, historiador y profesor de la Universidad de Granada, “hay cuestiones que están clarísimas,en el franquismo, el poder no emana del pueblo, no había separación de poderes ni división Iglesia-Estado, no hay alternancia en el poder ni partidos políticos, y hasta el año 66 hubo censura previa y desde entonces censura a posteriori.En ese contexto, que haya referéndums da exactamente igual “