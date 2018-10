Elecciones Brasil: Estoy a favor de la tortura y lo sabes: Bolsonaro reabre las heridas de la dictadura

[...] si fuese presidente, cerraría el Congreso y “daría un golpe ese mismo día” porque “a través del voto no se va a cambiar nada en este país, ¡absolutamente nada! Solo va a haber cambio, infelizmente, cuando un día emprendamos una guerra civil aquí dentro y hagamos el trabajo que el régimen militar no hizo. Matando unos 30.000 (...). Si van a morir algunos inocentes, no pasa nada, en todas las guerras mueren inocentes”.