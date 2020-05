El viaje  

No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté y te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos. Me salen escudos del pecho, te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil, a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero, hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar, hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar.