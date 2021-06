Txoria Txori («El pájaro pájaro es») es un poema escrito por Joxean Artze en 1957 que popularizó Mikel Laboa al ponerle melodía y transformarlo en una canción: “Si le hubiera cortado las alas habría sido mío, no se me habría escapado. Si le hubiera cortado las alas habría sido mío, no se me habría escapado. Pero así, habría dejado de ser pájaro. Pero así, habría dejado de ser pájaro. Y yo… yo lo que amaba era el pájaro. Y yo… yo lo que amaba era el pájaro”