El inconsistente

Cuando apareció la escueta referencia del premio, que se divulgó sólo porque el autor es venezolano, mis amigos dedicados a este mundo no tenían la más peregrina idea de quién es. Busqué información y hacerlo me dejó un sinsabor, porque el perfil del no-poeta (si acaso existe) no es consistente, porque hay un divorcio entre la frecuencia con la que publica sus pésimas líneas y el resto de su perfil digital. Puede no ser un nativo, pero sí ya encontró un nicho de adoradores, ¿por qué no se muestra? ¿Por qué no interactúa?