Qué es el ego? (Por Guy Ritchie "Revolver")  

"Tu mayor enemigo es tu propia percepción interior, es tu propia ignorancia, es tu propio ego." "La gente no tiene ni idea de que está en una cárcel, o no sabe que hay un ego. No conoce la distinción." Recopilación de escenas de Revolver para explicar el ego. Comentarios finales de: Yoav Dattilo, Steven C. Hayes, Peter Fonagy, Leonard Jacobson, Andrew Samuels, David R. Hawkins, Deepak Chopra y Obadiah. S. Harris.