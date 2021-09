Por qué la EFF voló un avión sobre la sede de Apple [ENG]

Durante el evento de Apple, un avión rodeó la sede de la compañía con un mensaje imposible de ignorar: Apple, no escanees nuestros teléfonos. La noche anterior al evento de Apple, los manifestantes también se concentraron en todo el país frente a las tiendas de Apple. La empresa tiene que escucharnos y no limitarse a desestimar los graves problemas de su plan de escaneo. Un retraso no es una cancelación, y la empresa también ha hecho caso omiso de algunas preocupaciones, refiriéndose a ellas como "confusión" sobre las nuevas características.