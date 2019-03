Efectos no térmicos de las microondas sobre el sistema nervioso, endocrino, reproductor y cardiovascular

En este artículo publicado en el International Journal of Innovative Research in Engineering & Management, Martin L. Pall, investigador de referencia en bioelectromagnetismo, incide en la necesidad de tomar precauciones con la radiación no ionizante. Recoge la amplia evidencia existente desde los años 70 en miles de estudios que muestran efectos sobre el sistema nervioso, endocrino, reproductor y cardiovascular. A pesar de ello, en los 90 la ICNIRP únicamente contempló los efectos térmicos en unos estándares que continúan 20 años después.