EEUU niega una amenaza de ataque iraní con drones contra EEUU mientras Trump pasa del Nobel de la Paz

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha negado que haya una amenaza de ataque iraní con drones contra territorio estadounidense, mientras que el presidente Donad Trump afirmaba en una entrevista que ha cambiado de parecer y ya no está interesado en el Nobl de la Paz. Leavitt ha desmentido de esta manera una información publicada la víspera por la cadena ABC News de acuerdo con la cual el FBI había alertado a los departamentos de policía de California de que Irán estaba planeando ataques con drones en represalia por la ofensiva