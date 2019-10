En EEUU hay fármacos que se han encarecido un 665%, en España algunos, un 400%: ¿qué ocurre?

Los medicamentos llevan años subiendo de precio a un ritmo preocupante, ¿qué pasa con la industria farmacéutica? Hace año y medio, Goldman Sachs dejaba claro que los avances médicos y tecnológicos iban a llevar a la industria a un callejón sin salida en el que "curar enfermedades no era negocio". No obstante, el sector ya tenía un as bajo la manga: subir los precios.