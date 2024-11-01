EE.UU. rebaja su calificación de libertades cívicas [Eng]

El Monitor CIVICUS ha rebajado la calificación de espacio cívico de Estados Unidos, lo que refleja un marcado deterioro de las libertades fundamentales en el país. El informe "Poder Popular Bajo Ataque" califica ahora a EE. UU. como "Obstruido" tras un año de amplias medidas ejecutivas, leyes restrictivas y una enérgica represión de la libertad de expresión y la disidencia. La rebaja se produce tras el regreso de Donald Trump al poder en enero de 2025, lo que desencadenó una oleada de medidas que socavaron las instituciones democráticas y las