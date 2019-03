Educación despide a una profesora interina por ser madre de mellizos y “no estar en condiciones para trabajar”

La Consejería del Gobierno de Canarias acusa a Iballa Álamo Sosa de “falsedad en documento público” por no haber especificado su reciente maternidad cuando aceptó cubrir una vacante en el IES Cabo Blanco. “La Consejería entiende, a través de la Inspección Médica y de manera rocambolesca, que Iballa aceptó el nombramiento de profesora interina teniendo dos hijos de un año, y que ese hecho conlleva no poder dormir bien por las noches, por lo que debió haberlo comunicado y no aceptar el citado nombramiento”.