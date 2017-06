Eduardo Inda planta a la comisión de investigación del Parlament sobre la 'brigada política' de Interior

Eduardo Inda, director de OK Diario, ha plantado este martes a la Comisión del Parlament que investiga la conspiración del Ministerio del Interior contra políticos soberanistas catalanes, con la fabricación de informaciones falsas sobre ellos, y que le había citado en calidad de experto, sin dar ninguna explicación por su ausencia. Igualmente no comparecerá en la sesión del jueves el ex ministro Fernández Díaz.