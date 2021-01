La eclosión del negacionismo: ¿por qué la idiotez se transmite casi tan rápido como el virus?

Nos hemos llevado tantos palos, nos han dicho tantas cosas contradictorias (que si ahora hay que llevar guantes y no mascarillas; que si ahora que ya las hay en las farmacias si que hay que llevar mascarillas y no guantes; que no hay que ir a los hospitales y tomar Paracetamol; que no que no, que hay que ir al hospital porque si no se pueden producir unas neumonías irreversibles; que si confinar era lo mejor, o que no hay que confinar,…) que no es extraño este renacimiento de chamanes y virólogos de medio pelo.