Echa a una mujer herida de su taxi porque no quería que se lo manchara y muere desangrada [eng]  

Sorprende el cinismo con el que un taxista de Elliniko, en la periferia de Atenas, describe su participación en los hechos. Dijo que la mujer herida se metió en su taxi para intentar escapar. "Me mató, me mató", le dijo al conductor, quien le pidió que saliera de su auto. Luego, dijo que escucharon "dos disparos", y que no ha visto al presunto autor, un actor de 70 años. El taxista trató de explicar su comportamiento diciendo que estaba "agitado" y se quejó de que su taxi estaba lleno de sangre por dentro y por fuera. El extracto en 00'48''.